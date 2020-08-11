Bucaklı sporcular Sakarya'da başarı elde etti

Bucak Belediyesi Oğuzhan Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü, Sakarya'da düzenlenen 'Türkiye Bisikletle Oryantiring' Şampiyonasında 1. oldu.

Kulüp sporcusu Elif Sena Uygun, K20 kategorisinde 1. olarak Türkiye şampiyonu oldu.

Kulüp Başkanı Sedat Çavdar yaptığı açıklamada, "Bucak Belediyesi Oğuzhan Doğa Sporları GSK ve Bucak Spor Kulübü sporcularımız Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonasında 2. günü de kazasız belasız iyi bir şekilde tamamladılar. Sporcularımızdan Elif Sena Uygun K20 Kategorisinde 1. olarak Türkiye şampiyonu oldu. Diğer sporcularımız Mehmet Emin Asan E18 kategorisinde 4.,Mehmet Sadık Duman E40 kategorisinde 4., Mustafa Uygun E16 kategorisinde 7. olarak parkuru tamamladı. Sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.