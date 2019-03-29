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Bucaklı sporcular, Voleybol İl Birinciliği kupasını kazandı

Bucak Gençlik Spor Kulübü, Burdur’da düzenlenen ‘Voleybol İl Şampiyonası Genç Kızlar’ kategorisinde tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.

Bucak Gençlik Spor Kulübü, Burdur'da düzenlenen ‘Voleybol İl Şampiyonası Genç Kızlar' kategorisinde tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.


Bucak Gençlik spor Kulüp başkanı İbrahim Özdamar, 5 yıldır kız voleybol takımının şampiyonluklarıyla yaşadıklarını söyledi. Özdamar, şampiyonluğu kazanan 12 sporcuyla gurur duyduklarını ifade etti.


Hedef, bölge şampiyonluğu


Sporculara, 26-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan bölge müsabakalarında başarılar dileyen Özdamar, “İnşallah bölge şampiyonasını da kazanacağız. Hedefimiz Bölge Şampiyonluğu kupasını da Bucak'a getirmek ve bunun için de hocamız ve sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmak için azimle çalışıyorlar. Spor dostluk, sevgi ve kardeşliktir sloganıyla tüm spor severlere saygılarımı sunuyorum” dedi.

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