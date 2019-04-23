Bucak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Burdur'un Bucak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlama programı Bucak Fatih Sultan Mehmet ilköğretim okulunda gerçekleşti. Programa Bucak İlçe Kaymakamı Yalçın Sezgin, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak ilçe Milli Eğitim müdürü Osman Damarcan, Bucak Oda Başkanları, kurum müdürleri daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velileri katıldı.

Sabah 09:00 da Bucak Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlikler Bucak Fatih Sultan Mehmet ilköğretim okulunda devam etti. Bucak'ta okullar arsında düzenlenen, santranç turnuvasında dereceye giren, Hayalimdeki 23 Nisan konulu resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Akabinde Fatih Sultan Mehmet ilköğretim okulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu, halk oyunları gösteri ve okul korosu tarafından müzik dinletisi sunuldu. Program yapılan yarışmaların ardından sona erdi. Program sonunda Protokol üyeleri, Bucak Fatih Sultan Mehmet ilköğretim okulu öğrencileri ve öğretmenleri hatıra fotoğrafı çektirdi.