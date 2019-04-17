Bucak'ta 250 bin kitap okuyucuyla buluştu

Burdur'un Bucak ilçesinde "Bucak Eğitimde Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında kitap fuarı açıldı. 250 bin çeşit kitabı içinde barındıran fuar, 23 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Burdur'un Bucak ilçesinde geçtiğimiz yıl Bucak Kaymakamlığı ve Bucak Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan, "Bucak Eğitimde Kaliteyi Arttırma Projesi" (BEKAP) kapsamında düzenlenen kitap fuarı, bu yıl da kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik bu yıl, kent meydanında gerçekleşti. Açılışa, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, daire amirleri, siyasi parti başkanları Bucak halkı ve öğrenciler katıldı. Ulusal ve yerel yazarlardan oluşan 250 bin çeşit kitabı içinde barındıran fuar, 18-23 Nisan tarihleri arasında okuyucularla buluşmak üzere açık kalacak.

Okumanın önemine değinen Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, öğrenmenin en iyi yolunun okumaktan geçtiğini söyledi.

"1 milyon kitap okuyucusu ile buluşmuştu"

En iyi yatırımın ise kitaba yapılan yatırım olduğuna dikkat çeken Ünal, "Toplum olarak okumayı sevmiyoruz, sormayı seviyoruz. Halkımızın geneli gününün büyük bir bölümünü TV'leri başında geçiriyor. TV programları da ona göre. Bu gibi kitap günleri etkinlikleri okumaya ve öğrenmeye bir nebze olsun teşvik ediyorsa ne mutlu bizlere. Bu etkinliklerle insanımıza, gençlerimize, öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Geçen yıl 21 Nisan'da birincisi yapılan 1. Kitap Günleri'nde, 223 yayınevi ve 1 milyon kitap okuyucusu ile buluşmuştu. Bu sene 15-23 Nisan arası 8 gün boyunca seçkin yayınevlerinin katılımı ile tanınmış ulusal ve yerel yazarlarımızı ve 250 bin kitabı okuyucusuyla buluşturuyoruz" diye konuştu.

"Biz şehrimizin rengini açık maviye dönüştürmek için çalıştık"

Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin ise, projenin fuarla sona ereceğini bildirdi. Sezgin, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerin kitapla daha yakın olması, kitaplı olmasının adıdır bir bakıma BEKAP projesi. Seminer, konferans, sinema, tiyatro, kitap fuarında insanları bir araya getirerek buluşmaların en güzelini gerçekleştirmesinin adıdır BEKAP Projesi. Biz iki yıldır bu şehirde bilgi adına, öğrenme adına bir proje uyguladık. Tarihe bir not düştük. İlk kitap fuarını açtık. Bu yıl ikincisini açıyoruz. Türkiye' de bu hafta iki ilçede kitap fuarı var. Balıkesir Susurluk, Burdur Bucak. Gördüm ki bizden sonra Balıkesir merkez ve ilçeleri de bu aydınlanma yolculuğumuza katıldı. Bucak da bunu başaracak. Biz şehrimizin rengini açık maviye dönüştürmek için çalıştık" dedi.