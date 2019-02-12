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Bucak'ta bahar budası

Burdur’un Bucak ilçesi’nde refüjlerde bulunan ağaçlarda bahar budama çalışmaları başladı.

Burdur'un Bucak ilçesi'nde refüjlerde bulunan ağaçlarda bahar budama çalışmaları başladı.


Bucak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından refüjlerde bulunan ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başlanıldı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçede caddelerde bulunan ağaçların bakım ve budama çalışmaları tamamlandıktan sonra aynı çalışmaların çocuk bahçelerinde ve parklarda da yapacağını belirttiler.


Bucak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri bahar ayı gelmeden ilçede refüj, çocuk bahçeleri ve parklardaki tüm ağaçların bakım ve budama çalışmalarının tamamlanacağı dile getirdi.

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