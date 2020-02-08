Bucak'ta bisikletler çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bisiklet ile elektrikli bisikletin çapışması sonucu iki sürücü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bucak üçgen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet ve bisikletin karıştığı kazada isimleri belirlenemeyen her iki sürücü de yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahale etti. Yaralılar ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.