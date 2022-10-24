Bucak'ta çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. Yangına 1 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı, 45 orman yangın işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi de müdahale etti.

Bucak'ın Taşyayla köyünde bir vatandaşa ait alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrasında bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümeden söndürülmesi için 1 helikopter ile havadan söndürme çalışması yapılırken, 7 arazöz, 3 su tankı, 45 orman yangın işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi de yangına müdahale etti. Ormanlık alanda ilk gelen verilere göre, 1 dekar alanın yandığı öğrenilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Burdur İl Jandarma Komutanı J. Albay Mustafa Güder, yangın bölgesinde yapılan çalışmaları yakından takip etti.