Bucak'ta Çocuk Oyunları Şenliği

Burdur'un Bucak Kaymakamlığı ve Bucak belediyesinin işbirliği ile birinci Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları şenliği Bucak Kent Meydanında düzenlendi. Şenlikte yirmiden fazla geleneksel çocuk oyunları gösteri düzenlendi. Çocuk Oyunları Şenliğine Bucak İlçe Kaymakamı Yalçın Sezgin, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, ilçe Emniyet Mustafa Erdener Bede, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda Bucak'lı vatandaşlar katıldı. Geleneksek çocuk oyunları şenliğinde oynanan oyunlara, Bucak ilçe Kaymakamı Yalçın Sezgin, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, protokol üyeleri ve öğretmenlerde de eşlik etti, çocuklarla birlikte oyunlar oynadılar. Bucak Oğuzhan ve İmam Hatip Ortaokullarının müşterek organize ettiği yirminin üzerinde eski geleneksel oyunlar oynandı. Yetişkinlerinde oyunlara dahil olmasıyla beraber keyifli anlar yaşandı.