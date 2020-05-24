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Bucak'ta Covid-19 testi pozitif çıkan kişinin evi karantina altına alındı

Burdur’un Bucak ilçesinde dün gece rahatsızlanan O.

Burdur'un Bucak ilçesinde dün gece rahatsızlanan O. E.'nin (25) Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bulunduğu ev karantina altına alındı.


Edinilen bilgiye göre 2 gün önce il dışından geldiği öğrenilen O.E, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Bucak Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından bugün Covid-19 testinin sonucu belli oldu. Pozitif olan test sonucu sonrasında O.E ikamet ettiği Çavuşlar Mahallesi'ndeki ev karantina altına alındı. O.E temas ettiği kişilerin de Covid-19 testine tabi tutulduğu ve sonuçların beklendiği öğrenildi. Emniyet ekipleri karantina altına alınan evin önünde kontrol amaçlı olarak nöbet tutmaya başladı.

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