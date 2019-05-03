Bucak'ta doğalgaz çalışmaları yeniden başladı

Burdur'un Bucak ilçesinde doğalgaz çalışmaları yeniden başladı. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.

Doğalgaz çalışmaları Bucak Alaattin mahallesi ve Çamlıca mahallesinde başlayacak. Konuyla ilgili olarak açıklama da bulunan Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, çalışmaların bir an önce tamamlanacağını kaydetti. Ünal, " 2019 yılı doğalgaz çalışmaları başladı. Seçimden önce Bucak'ta doğalgaz çalışmaları için söz verdik vatandaşlarımıza. Bugün de başlıyoruz çalışmalara. İnşallah kazasız belasız tamamlarız. Bucak'ta iki ekip çalışmalar başlanacak, Alaattin mahallesi ve Çamlıca mahallesinde. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerinde bulundu.

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Torosgaz Bölge Müdürü Oktay Küp ise, "2019 yılı doğalgaz çalışmaları hayırlı olsun. Bucak'ta 11 bin civarında abonemiz var ve biz bunu 15 bin aboneye çıkarmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu sene sonuna kadar tamamlayacağız inşallah, Bucak'a hayırlı olsun" dedi.

Doğalgaz çalışmalar için Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal'a ve bölge müdürüne teşekkür eden Alaattin mahallesi muhtarı İsmail Tuncer de, "Bu çalışmaları başlatan, başta belediye başkanımız Emrullah Ünal'a bölge müdürümüz Oktay Küp beye teşekkür ediyorum. Seçimlerde bizlere söz vermişti başkanımız ve sözünü tutarak çalışmaları başlattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye belirtti.