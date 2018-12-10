Bucak'ta içme suyu ihtiyacı için yeni kuyular açılıyor

Burdur'un Bucak İlçesi'nde su sıkıntısını önlemek için yeni içme suyu kuyuları açılıyor.

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Bucak Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi Çorak mevkiinde içme suyuna takviye amaçlı sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Sezgin, bölgede yıllardır üst üste yaşanan kuraklıklar nedeniyle yeraltı sularının çekildiğini 40 metreden çıkan taban sularının 100 metrenin aşağılarına kadar indiğini söyledi. Yalçın Sezgin, “İlçemizin içme suyu Alkaya, Kikez ve İncirahn mevkilerinde bulunan 27 kuyudan yeraltından karşılanmakta. İlçemizin su ihtiyacı yaz aylarında sanayide 180 litre olurken kış aylarında ise 130-140 litre civarındadır. Bucak bölgesinde üst üste yıllardır hem kış hem de yaz aylarında kurak iklimlerin yaşanmasından dolayı ilçemizin içme suyuna 40-50 metrelik derinliklerden katkı sağlayan içme suyu sondaj kuyularında yeraltı sularının suların daha derin 100 metrelerin altlarına düşmesinden dolayı olası içme suyu sıkıntısını önlemek ve geçici tedbirler almak için bölgemizde gerek belediyemiz gerekse DSİ tarafından yeni kuyu arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bugün çalışmaları yerinde incelediğimiz bu kuyuda sondaj çalışmaları 85 metrenin altına inmesine rağmen suyu bulamadık. Çalışmaların sonunda suyun 100-110 metrelerde olduğu ve saniyede 3-4 litre gibi bir su çıkması beklenmekte” dedi.

“3-4 yıldır Bucak'ta suya zam yapılmadı”

Sezgin, ilçenin içme suyunun tamamının yeraltı kaynaklarından çıkarıldığını dile getirerek, “Belediye 3-4 yıldır Bucak'ta suya zam yapmadı. Belediye olarak sondaj kuyularından suyu çıkarmak için aylık elektrik masrafı 450 bin lira. Belediye ise herkes günü gününe ödeme yapsa bile aylık geliri 300 bin lira. Bucak belediyesi sudan zarar etse bile suya zam yapmadı. Vatandaşımızın ucuz olan suyu kıymetli olarak görmesini istiyoruz. Vatandaşımız sudan mutlaka tasarruf edip israfı önlemelerini istiyoruz.”