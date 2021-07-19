Bucak'ta iş yerini silahla basıp alacağını istedi

Bucak'ta alacağını istemek için iş yerini pompalı tüfekle basan şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Burdur'un Bucak ilçesinde saat 12:30 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Bucak'ta B.U. isimli şahıstan alacağı olduğunu iddia eden O.A., B.U.'nun pazar mahallesinde bulunan iş yerini silahla bastı. Olay yerine Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Servis Ekipleri intikal etti. Yaklaşık 30 dakikalık bir ikna çalışması sonucunda emniyet mensupları, O. A.'yı ikna ederek av tüfeğini elinden aldı. Silahlı baskın yapan vatandaş, emniyet ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.