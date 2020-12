Bucak'ta karantinadaki vatandaşlara vitamin destek paketi

Burdur'da Bucak Belediyesi, Covid-19 nedeniyle karantinada olan vatandaşlara içinde limon, greyfurt, kivi, portakal, mandalina, havuç, elma ve nar bulunan vitamin destek paketlerinin dağıtımına başladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara market alışverişlerinden sıcak yemeğe, gıda ve hijyen kolilerine kadar her alanda destek olan Bucak Belediyesi, pandeminin pik yaptığı bu günlerde sosyal destek çalışmalarına hız verdi. Bir taraftan halkın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına ağırlık veren ve aşevi vasıtasıyla sıcak yemek dağıtan Bucak Belediyesi, diğer taraftan evlerinde karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla C vitamini destek paketleri hazırladı. Bucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kontrolünde Bucak Belediyesi personelleri tarafından limon, portakal, mandalina, greyfurt, kivi, havuç, elma ve narlar özenle seçilip, bez poşetlere dolduruluyor. Hazırlanan C vitamini destek paketleri, talepte bulunan vatandaşların evlerine kadar götürülüyor.

Bağışıklığa destek

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, mart ayından haziran başındaki normalleşme sürecine kadar sosyal desteklerle sürekli vatandaşların yanında olduklarını belirterek, “Tüm insanlığı etkileyen Covid salgını dünyamızı olduğu gibi ülkemizi de, ilçemizi de etkisi altına almış vaziyette. Biz de belediye olarak hem gıda yardımı, aşevimizden yemek yardımı, çevre dezenfeksiyonu yapmakla birlikte Covid hastalığına yakalanmış, testi pozitif çıkmış, evde karantinaya alınmış vatandaşlarımız için de burada C vitamini destekli meyve, sebze takviyesi yapıyoruz. Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz çalışanları ile birlikte narenciye ürünleri özellikle portakal, mandalina, greyfurt gibi ürünleri vatandaşların evine kadar götürüyoruz. Bunun yanında havuç, kivi, muz, armut, elma ve nar gibi C vitamini destekli kaynaklardan oluşan meyvelerimizi talep ettikleri durumda vatandaşlarımıza iletiyoruz. Evlerine kadar ulaştırıyoruz. Bu hastalık sürecinde vücudun direncinin yüksek tutulması gerekiyor. Bağışıklığın yüksek tutulması gerekiyor. Bizler de Bucak Belediyesi olarak C vitamini takviyemize devam ediyoruz. Şu ana kadar 30 ailemize ulaştırdık. Ama müracaatları alıyoruz bu süreçte. İnşallah bu dağıtım işimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek” diye konuştu.