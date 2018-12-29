Bucak'ta Kent Meydanı projesi halka soruldu

Burdur'un Bucak ilçesinde yapılacak Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma, Kentsel Tasarım Projesi için halk oylamasına gidildi.

Bucak Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi Jandarma Kavşağından başlayarak Cumhuriyet Meydanı ve çevresini kapsayan Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma, Kentsel Tasarım Projesi için halk oylamasına gidildi.

Belediye Çözüm Masası Kredi Yurtlar Kurumu ve Recai Tosyalı Düğün salonunda üç sandıkta yapılan oylamada 869 kişi oy kullandı. 4 oy geçersiz sayılırken referandum projesine 628 kişi evet oyu verirken 237 kişi hayır oyu kullandı. Bu sonuç ile Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma, Kentsel Tasarım Projesi onaylanmış oldu.