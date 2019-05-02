Bucak'ta öğrenciler geleneksel kavurma şenliğinde buluştu

Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi'nde Okul Yönetimi ve Okulun Banisi İşadamı Mehmet Cadıl tarafından her yıl organize edilen bahar etkinlikleri kapsamında kavurma şenliği düzenlendi. Etkinlikte okul bahçesinde öğrenciler arasından çeşitli yarışmalar ve etkinlikler yapıldı. Etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Okul bahçesinde yapılan etkinlikte konuşan İşadamı Mehmet Cadıl, bu etkinliği geleneksel olarak düzenlediklerini ve öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Cadıl, öğrencilere çalışkan, ahlaklı ve tutumlu olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Burada yetişen öğrencilerin geleceğin Mimarı, Doktoru, Hakimi, Savcısı, Bilim insanı, Siyasetçi, Bürokrat, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu aktaran Mehmet Cadıl, Okulda okuyan öğrencilerin elde ettikleri başarılarla onur ve gurur duyduğunu, duygulandığını ifade etti. Onların sorumluluk bilincinde derslerinde ve kültürel faaliyetlerde elde ettikleri başarıları anlatırken de duygulandı.

Okul öğrencileri ve gelen misafirlere ekmek arası kavurma ikramı yapıldı. Etkinliğe Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Eşi Sıla Sezgin, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Damarcan ve Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürü Yakup Çoban, İşadamı Mehmet Cadıl, okulda görevli öğretmenler ve öğrenciler katıldı.