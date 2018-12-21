Bucak'ta parklara kedi ve köpeklere kulübeler konuldu

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Mehmet Akif Mahallesinde bulunan Atatürk Parkına Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından konulan hayvan kulübesini inceledi. Sezgin, “Evcil hayvanlarımız kedi ve köpekler için park ve bahçelere kulübeleri yerleştirmeye başladık. Soğuk kış günlerinde en yakın dostlarımızın sıcak bir ortam ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için belediyemiz yeni bir proje imza atıyor. İlk etapta on sekiz yere kulübeler koyduk. İhtiyaç olması halinde bütün parklara ve uygun mekanlara kulübeler konulmak üzere hem kedi ve köpeklerin hem yuva ihtiyacını hem de beslenme ihtiyacını karşılayacağız” dedi.

Sezgin, evcil hayvanlar için konulan barınaklara parka yakın mahalle sakinlerinin hayvanlar için yiyecek koyabileceklerini, barınaklara aşırı yiyecek konulması halinde çevre kirliliği ve sağlık açısından olumsuzlukların yaşanabileceğinin de dikkatini çekti.