Bucak'ta Robotik Kodlama MAKER Sınıfı açıldı

MAKER Sınıfı açılışını, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak ve Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin'in eşi Sıla Sezgin yaptı. Açılışta, öğrencilerin kendi imkanları ve el becerileri ile yaptığı el işi ve benzeri çalışmalar, MAKER Robotik Kodlama sınıfında sergilendi ve öğrencilerin yaptığı bazı portatif robotların gösterisi sunuldu. Sergide, siyah çizgi üzerinde ilerleyen robot, su altında keşif aracı ve cep telefonu ile kontrol edilebilen robotlar dikkat çekti.