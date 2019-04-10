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Bucak'ta Robotik Kodlama MAKER Sınıfı açıldı

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri destekleme programı tarafından desteklenen ve açılışı yapılan Bucak Bilim Festivali kapsamında, Bucak Adem Tolunay Fen Lisesinde Robotik Kodlama MAKER sınıfı açıldı.


MAKER Sınıfı açılışını, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak ve Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin'in eşi Sıla Sezgin yaptı. Açılışta, öğrencilerin kendi imkanları ve el becerileri ile yaptığı el işi ve benzeri çalışmalar, MAKER Robotik Kodlama sınıfında sergilendi ve öğrencilerin yaptığı bazı portatif robotların gösterisi sunuldu. Sergide, siyah çizgi üzerinde ilerleyen robot, su altında keşif aracı ve cep telefonu ile kontrol edilebilen robotlar dikkat çekti.

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