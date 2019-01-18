Bucak'ta sıcak asfalt çalışması

Burdur'un Bucak Belediyesi altyapısı hazırlanan mahallelerde sıcak asfalt çalışması ve kilit parka döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Barbaros Mahallesindeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Yetkililerden bilgi alan Sezgin, “Barbaros ve Onaç Mahallesi ile Kestel yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandıktan sonra Aladdin ve Çamlıca Mahallesinde sıcak asfalt çalışmaları sürecek. Sıcak asfalt çalışmaları olsun, kilit parka döşeme çalışmaları olsun mart ayının sonuna kadar çalışmaların yüzde seksenini tamamlayacağız. Küçük Sanayi sitesinde elektrik kabloları yer altına alınması ve altyapı çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz sıcak asfalt çalışmalarına başlayacağız. Böylelikle ilçemizin yirmi mahallesine de sıcak asfalt çalışması götürmüş olacağız” dedi.

Sezgin, “Bucak Belediyesi olarak son bir buçuk yıl içerisinde ilçemizin çeşitli mahalle ve yollarına yaklaşık 130 bin metre kare parke taşı döşendi. Bunun yıllar ortalaması alındığı zaman yılda 30-40 bin metre kare parka taşı döşenirken bir buçuk yıl içerisinde üç yıllık parka taşını döşedik. Şu anda 200 bin metre kare parka taşı alım ihalesini yaptık. Bucak'ta yollarımızdaki çalışmalar tamamlandıktan sonra standart, kaliteli, ulaşılabilir hale getireceğiz.”