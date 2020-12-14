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Bucak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz kalan sokak hayvanları için her noktaya mama bırakıldı

Bucak Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mama ve su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için her noktaya mama bıraktı.

Sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını ilçe genelinde yoğunlaştıran Bucak Belediyesi, hayvan severlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağına takılmaları nedeniyle ilçe genelinde daha da artırıldı. Çeşitli noktalara mama ve su desteği sağlayan Bucak Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları yasaklar süresince aralıksız devam edecek. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, tüm sokak hayvanları için; caddeler, bulvarlar ve ormanlık alanlar dahil olmak üzere mama ve su dağıtımı işlemlerini yoğunlaştırdıklarını belirterek, belediye ekiplerinin sabahın erken saatlerinden günün geç saatlerine kadar, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalıştıklarını ifade etti.

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