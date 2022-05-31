Bucak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde, yolun karşısına geçmeyen çalışan çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 9 yaşındaki Berat P.'ye, Kübra U. İ.'nin idaresindeki 34 FFM 24 plakalı otomobil çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Berat P., ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.