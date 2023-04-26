İhlas Haber Ajansı

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Burdur-Antalya karayolunda tır yolu kapattı, uzun araç kuyruğu oluştu

Antalya-Burdur karayolu üzerinde tırın makaslaması sonucunda meydana gelen kaza sonrası uzun araç kuyruğu oluştu.


Kaza, Burdur-Antalya karayolu Dağbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağanak yağış sonrasında zemininin kayganlaşması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 54 AFK 744 plakalı tır, makaslayarak yolu kapattı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında yolun kapanması nedeniyle Burdur- Antalya yolu trafiğe kapanırken yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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