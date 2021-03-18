Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "15-20 güne kadar normale döneriz"

Korona virüs risk haritasında kırmızı olan Burdur'un vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşadığını söyleyen Burdur belediye Başkanı Erengiz, kurallara uyulması halinde 15-20 gün sonra normal hayata dönülebileceğini söyledi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 18-24 Mart Yaşlılar haftası nedeniyle Burdur Belediyesi Berberoğlu Huzurevi'ni ziyaret etti. Yaklaşık 3 aydır karantinada olan Huzurevi sakinlerinin, vaka sayılarının istenilen düzeye gelmesi durumunda tekrar sokağa çıkabileceğini hatırlatan Başkan Ercengiz, korona virüs haritasında kırmızı olan Burdur'un vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşadığını, 15-20 gün sonra normal hayata dönebileceğini söyledi. Ercengiz, “Malum süreç devam ediyor. Sizi de hasta etmemek için gayret gösteriyoruz. Çok şükür şu ana kadar hiç Covid hastamız olmadı. Arkadaşlarımız da özveri ile çalışmaya devam ediyor. Şimdi inşallah önümüzdeki günlerde biraz bir rahatlama gelirse şehrimize biz sizleri tekrar sokaklarda gezdirebileceğiz. Ama sizin hasta olmamanızı istiyoruz. Bazen Şehrimizde vakalar artıyor bizde korkuyoruz. Sizleri hasta etmemeye gayret ediyoruz. Arkadaşlarımız 14'er gün karantina süreçlerinde kalıyorlar kalmaya da devam ediyorlar. Biraz daha sabır sıkıldığınızın farkındayız. Arkadaşlarımızın sizlerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır. İnşallah 15-20 gün içerisinde ben Burdur'un normal sınırlara geri geleceğini düşünüyorum. Vatandaşlarımızda tedbirlere uymaya başladı. Allah'ın izniyle sizleri 15-20 gün içerisinde yeniden normal hayatınıza döndüreceğiz. Hepinizin yaşlılar haftasını kutluyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Ziyaret sonrası Başkan Ercengiz, yaşlılara karanfil ve hediye verdi.