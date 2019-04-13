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Burdur Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı

Burdur Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısı Belediye Meclis Salonunda Başkan Ali Orkun Ercengiz başkanlığında yapıldı.


CHP'den 12, Ak Parti'den 9, İyi Parti'den 3 ve MHP'den 1 üyeden oluşan belediye meclisinde konuşan Başkan Ercengiz, 2019 Yerel seçimlerin ardından 60 ay görev yapacakları Burdur'un geleceğini ilgilendiren güzel kararları hep beraber imza atmayı temenni ettiğini söyledi. Ercengiz: " Burdur'un geleceğine yönelik yapılacak yatırımlarda siyasi fikir ayrılıkları gözetmeksizin taş üstüne taş koyacak kim varsa hep birlikte bu kararları verip, adımızın Burdur tarihinde Meclisin ve Başkanın iyi şeyler yaptılar diye anılmasını, Burdur halkının bizlere verdiği bu görevi layıkıyla yapmayı hepimize nasip etsin “ dedi. Konuşmanın ardından 1. ve 2.meclis başkan vekillerinin seçimi gizli oylamayla gerçekleştirildi.

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