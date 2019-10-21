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Burdur Belediye Meclisi ve partilerden Barış Pınarı Operasyonuna destek

Burdur Belediye Meclisi ve siyasi partiler, Barış Pınarı Operasyonuna destek olmak amacıyla olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirdi.


Burdur Belediye Meclisi, Belediye Meclis Salonunda Olağanüstü toplandı. Toplantıya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, İYİ Parti İl Başkanı Faruk Erkan, merkez ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ercengiz, “Ülkemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını baskı ve katliamlarla yitirmiş Suriyelilerin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonunu desteklemek için buradayız. Bizlerin düşünceleri farklı olabilir fakat konu vatansa gerisi teferruattır. Bizler her zaman ülkemizin, milletimizin ve Türk askerimizin yanındayız. Barış Pınarı Harekatında inşallah Mehmetçiğimiz burnu bile kanamadan evlerine döner" diye konuştu.


CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti Meclis sözcüleri söz alarak tam destek olduklarını ifade ettiler.

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