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Burdur Belediyesi esnafa 2 bin adet bayrak dağıttı

Burdur Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle uzun çarşı esnaflarına Türk Bayrağı dağıttı19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Burdur Belediyesi tarafından esnaflara 2000 adet Türk Bayrağı dağıtıldı.

Burdur Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle uzun çarşı esnaflarına Türk Bayrağı dağıttı


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Burdur Belediyesi tarafından esnaflara 2000 adet Türk Bayrağı dağıtıldı. Uzun Çarşıdan başlayan bayrak dağıtımını Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yaptı. Esnaflara bayrak dağıtan Başkan Ercengiz, vatandaşların bayramını kutladı.

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