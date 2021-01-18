Burdur Belediyesi küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı

Burdur'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Burdur Belediyesi tarafından küreme ve tuzlama çalışmaları başladı.

Sabah saatlerinde Burdur'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Burdur Belediyesi teyakkuza geçti. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ekiplerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Ercengiz burada yaptığı açıklamada, “Mevsimin il karı şehir merkezimizde yağıyor. Her yıl olduğu gibi Burdur Belediyesi olarak bu yıl da hazırlığımızı yaptık. Sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, günlük hayatı olumsuz etkilemesin diye Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler hazırlıklarını yaptı. İzinde olan arkadaşlarımızı göreve çağırdık. Şehir içerisinde tuzlama ve küreme çalışmalarını yapacağız. Meteorolojinin verdiği bilgilere göre kar yağışı çok değil ama gerektiği takdirde tuzlama küreme çalışmalarına devam edeceğiz. Bu yağışı bekliyorduk. Yağsın bereket olsun. Daha fazla yağmasında herhangi bir sakınca yok, yeter ki yağsın yeter ki su olsun. Biz kaldırımlarımızı, yollarımızı temizleriz” dedi.