Burdur Belediyesi Salı Pazarında ücretsiz 10 bin adet maske dağıttı

Burdur il Merkezi'nde salgına karşı yürütülen çalışmamalara öncülük eden Burdur Belediyesi, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in talimatı ile Burdur Belediyesi Engelliler Dikiş Nakış Atölyesi ve Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi'nde dikilen 10.000 adet maskeyi, vatandaşların yoğun olduğu Halk Pazarı'nda ücretsiz olarak dağıttı.

Şehir merkezinde salgına karşı alınan tedbirlerle birlikte bir taraftan da yaşamlarını devam ettirmeye çalışan vatandaşlara bireysel tedbirler konusunda da destek olmaya gayret gösterdiklerini belirten Başkan Ercengiz, " Tüm kamu kurum ve kuruluşlarla, valiliğimizle, Sağlık müdürlüğümüzle tüm güvenlik güçlerimiz ile birlikte yaklaşık 20 gündür sıkı bir mesai içerisindeyiz. Vatandaşımızın korona virüs ile temasının ya da varsa eğer temaslı vatandaşın izole edilmesi konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim için toplu yaşam alanları çok önemli. Salı Pazarı, bizim halk pazarımız, Burdur Halkı'nın sürekli girip çıktığı ve burada vakit geçirmekten son derece keyif aldığı bir yer." dedi.

Hayatın bir şekilde devam ettiğini, olası bir virüs salgının önlemek için çalıştıklarını kaydeden Ercengiz, aşama aşama gelinen noktada gönüllülerin belediye atölyelerinde ürettiği maskeleri taşıyıcı olabilme ihtimaline karşı vatandaşlara dağıttıklarını kaydetti. Ercengiz, " Önemli olan salgının yayılmasını önlemek ve ısrarla da söylediğimiz şu; zorunlu olmadıkça vatandaşımızın evden çıkmasını istemiyoruz. Bugün bu pazarımızın biraz daha seyrek olmasını isterdim, çünkü virüsün yayılmasını engellemek için en iyi yöntem, sosyal mesafenin korunması. Gayretimiz de bu yönde, inşallah en az zararla, hasarla bu dönemi ve bu salgını bitireceğimize inanıyorum hepinize sağlıklı günler diliyorum.” şeklinde konuştu.