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Burdur Belediyesi şehitler için helva dağıttı

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı şehitleri için Burdur Belediyesince cuma namazı sonrasında vatandaşlara helva dağıtıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı şehitleri için Burdur Belediyesince cuma namazı sonrasında vatandaşlara helva dağıtıldı.


İl Müftüsü Enver Türmen'in duasının ardından helva dağıtımını bizzat yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Milli Birlik ve beraberliğimizi kimse bozamaz. Her türlü iç ve dış tehditler karşısında bir araya gelebilen Türk milletinin ordusu millet olan bir devlet canlarını geçtiğimiz barış pınarı harekatında şehit olan canları uğurladık. Bugün hem şehitlerimiz hem de kahraman Mehmetciğimiz için helva dağıtımı yapıyoruz. Mehmetçiğimizin sağ salim burunları bile kanamadan evlerine dönmesi için dua ediyoruz" dedi.

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