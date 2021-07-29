Burdur Belediyesi tarafından üretilen banklar Yeşilova'ya gönderildi

Sultandere Hizmet Kampüsünde kurduğu atölyeler ile üretime yönelik çalışmalarıyla Burdur halkına sunduğu hizmetlerin yüzde 80'ini kendi kaynaklarıyla üreten Burdur Belediyesi, 25 bank ve 5 piknik masasını Yeşilova ilçesine gönderdi.

Sultandere Hizmet kampüsünde son derece modern tarzda kent mobilyalarının üretim yapıldığını söyleyen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz “Şehrimizin ihtiyacı olan kent mobilyalarımızı kendi imkânlarımızla üretiyoruz. Atölyemizde usta ellerden çıkan banklar, piknik masaları, çöp kovaları ve bunların yanında birçok üretimi gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizce üretilen kent mobilyaları park, yol kenarı ve yeşil alanlara monte edilerek güzel bir görünüm kazandırıyoruz. Kent mobilyalarını kendi bünyemizde üreterek maliyeti önemli ölçüde düşürüyoruz. Ayrıca Yeşilova Belediyemize bugün 25 bank ve 5 piknik masasını gönderdik. Vatandaşlarımız güle güle kullansın. Sık sık yaptığımız iş birliği ve paylaşımlarımız, bundan sonra da devam edecek” dedi.