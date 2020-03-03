Burdur Belediyesinden Mehmetçiğe destek

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesince düzenlenen etkinlikle İdlib'de şehit düşen askerler için Pazar Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutarak, Halk Pazarı'nda pazar esnafına ve vatandaşlara helva dağıttı.

Burdur'da Pazar Camisi'nde şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif'in ardından Halk Pazarı'nda eşi Hülya Ercengiz ile birlikte pazar esnafına ve vatandaşlara kendi elleriyle helva dağıtan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Sınırımız ötesinde ve nerede Mehmetçiğimiz varsa, Allah onlara güç kuvvet versin. Allah onları esirgesin ve sağ salim sevenlerine kavuşmayı kısmet etsin. Bakara Suresi'nin 154. ayetinde şehitler için 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme! Aksine onlar diridirler ve Rab'leri yanında rızıklanmaktadırlar' der. Onlar diridir ama biz bunu göremeyiz buyurur. Onlar Allah katında en kıymetli makamdalar. Biz vatan için kendi canını dökmüş, evlatlarımızın da hatırlanması ve bu hissi, bu maneviyatı bir nebze hissedebilmek için bugün pazar yerindeyiz. Allah dualarımızı kabul etsin. Allah Mehmetçiğimizin yanında olsun. Ülkemizin her noktasında, sınır boylarında bizler için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve emniyet mensuplarımıza ve vatan evlatlarını da Allah esirgesin diyorum. Allah kabul etsin" Şeklinde konuştu