Burdur Belediyesi'ne Geleneksel Alyazma Kilim Projesi ödülü

Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Burdur Belediyesinin “Geleneksel Alyazma Kilim projesi” Ödüle layık görüldü.

Burdur Belediyesi, üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin geleneksel olarak düzenlediği 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'na katıldı. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 6.'sını düzenlediği yarışmada 5 kategoride, 17 farklı belediye tarafından hazırlanan 41 proje yarıştı. İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisinde “Geleneksel Al Yazma Kilim Projesinde” ile yarışmada yer alan Burdur Belediyesi ödüle layık görüldü.

Burdur Belediyesi ödülünü Antalya Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende aldı. Burdur Belediyesi'nin ödülünü Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e verdi.

Tören sonunda konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz “Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Belediyecilik Proje yarışmasında bir projemizin daha ödül almış olmasından onur duyuyoruz. Bu ödül tüm emekçilerimiz ve Burdur halkınındır hayırlı olsun” dedi.