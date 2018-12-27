Burdur beyaza büründü

Tüm yurdu etkisine alan kar yağışı Burdur'un yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Mevsimin ilk kar yağışı dün gece Burdur'un yüksek kesimlerine düştü. Kar yağışı Burdur merkezinde etkili olmazken Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesinin beyaza bürünmesine neden oldu. İstiklal yerleşkesini beyaz örtüyle kaplayan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Manzaranın güzelliğine kapılanlar ise beyaza bürünmüş olan yerleşkeyi fotoğrafladılar.