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Burdur beyaza büründü

Burdur’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve 4 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Burdur'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve 4 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Tatil sevinci yaşayan çocuklar sokaklarda kar topu oynadı.


Türkiye'nin birçok kentinde olduğu gibi Burdur'da da kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle Burdur merkez ile 4 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Çocuklar kar topu oynadı


Beyaza bürünen kent merkezinde tatil sevinci yaşayan çocuklar sokaklarda kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar ise beyaza bürünen parklarda fotoğraf çekimi yaptı. Burdur Belediyesi ekipleri ise yollara tuzlama çalışması başlattı.

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