Burdur bu haftada da vaka sayısı artan ilk 10 il arasına girdi

Haritaya göre 20-26 Kasım tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 il içerisinde Burdur da bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından vaka haritasını paylaşarak, "20-26 Kasım arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne."