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Burdur Çamköy köyü ikinci kez karantinaya alındı

Burdur’un Gölhisar İlçesine bağlı Çamköy köyü korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci kez karantinaya alındı.

Burdur'un Gölhisar İlçesine bağlı Çamköy köyü korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci kez karantinaya alındı.


Gölhisar Çamköy köyü'nde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişi bulunmasından dolayı ikinci kez karantina uygulaması başlatıldı. 1 Mart 2021 Cuma gününe kadar karantinası devam edecek olan Çamköy köyü'nün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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