İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı Muğla'ya atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı Muğla’ya atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı Muğla'ya atandı.



Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesine ilişkin çalışmalarını tamamlayan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesini yayınladı. Yeni yapılan atamalarda Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Mehmet Nadir Yağcı Muğla Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanırken, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gündoğan Burdur'a tayin edildi. Burdur Adliyesinde görev yapan 5 hakim ve 5 savcının yeri değişirken ilçelerde görev yapan hakim ve savcıların yeni yerleri belli oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.