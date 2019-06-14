Burdur' da 43 Bin 98 öğrenci karne aldı.

Burdur' da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 43 Bin 98 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Burdur Valisi Hasan Şıldak, Eşi Fatma Nur Şıldak, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram Merkeze bağlı Kayış ve Çine Köylerinde öğrenim gören çocukların karne dağıtım törenine katıldı.

Karne vermek için gittiği Kayış köyünde “ SosyalBen “ proje kapsamında okul öğrencilerine resim, tiyatro, müzik ve diğer eğitimleri veren Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde öğrenim gören 11 Üniversite öğrencisiyle karşılayan Vali Şıldak projeleye tam destek sözü verdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi "Sosyalben" Topluluğu öğrencisi Ayşegül Bende, “ Amacımız kırsal kesimde öğrenim gören çocukların yeteneklerini kendilerine göstermek. Bu çalışmalar kapsamında atölye çalışmalarımızla bu yetenekli öğrencileri tespit etmeyi ve öğrencilere öz güveni aşılamak istiyoruz" dedi.