Burdur' da hayat normale dönüyor

-Burdur' da kar yağışının ardından meydana gelen olumsuzluklar, gün ışığıyla ortadan kalktı. Kenti örten beyaz örtü dron ile havadan görüntülendi.

Burdur'da dün etkili olan kar yağışı kentte bazı aksaklıkları beraberinde getirdi. Burdur-Antalya ve Burdur-Isparta karayolları yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandı. Karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalları kırılırken, çatılar çöktü. Bazı vatandaşlar kırılan ağaç dallarının altında kalmaktan son anda kurtulurken, bazı araçlarda hasar oluştu. Kentin farklı noktalarında çok sayıda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yaşanan olumsuzluklarda giderilmeye başladı. Gün ışığıyla hızlanan çalışmaların ardından kentte hayat normale dönmeye başladı. Beyaz gelinliğini giyen Burdur dron ile havadan görüntülendi. Beyaz örtü eşsiz manzara oluşturdu.

Öte yandan, yoğun kar yağışı olduğunu söyleyen otobüs şoförü Hasan Yeşilyurt, ulaşımda bir sıkıntı kalmadığını söyledi.