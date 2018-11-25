Burdur da 'Kadına Şiddet Hayır' yürüyüşü

Burdur'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşüne katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla devam etti.

Yürüyüşe katılan Vali Hasan Şıldak, "kadına yönelik şiddetle mücadelede sadece yasal düzenlemelerin yapılmış olması yeterli değil, vatandaş olarak bireysel sorumluklarımızın olduğunu da unutmamız gerekir" dedi.