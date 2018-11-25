İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur da 'Kadına Şiddet Hayır' yürüyüşü

Burdur’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Burdur'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.


Burdur Valisi Hasan Şıldak eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşüne katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla devam etti.


Yürüyüşe katılan Vali Hasan Şıldak, "kadına yönelik şiddetle mücadelede sadece yasal düzenlemelerin yapılmış olması yeterli değil, vatandaş olarak bireysel sorumluklarımızın olduğunu da unutmamız gerekir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.