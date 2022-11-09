Burdur Emniyetinden kaçakçılık operasyonu

Yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam; 45 bin 320 adet boş makaron, 9 bin 93 adet doldurulmuş makaron, 41 bin 230 kg kıyılmış tütün, bin 134 adet menşei belli olmayan emtia, 33 adet Samsung marka kaçak tuşlu cep telefonu, 20 adet REDMİ marka çeşitli modellerde kaçak cep telefonu, 14 adet İPhone marka çeşitli modellerde kaçak cep telefonu, 20 adet yurt dışı menşeli kaçak şarj cihazı, 1 adet Star Becheverria Eibar ESPANA 9 mm ibareli tabanca, şarjöre takılı 5 toplam 43 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.