Burdur Emniyeti'nin asayiş çalışmalarında 68 kişiye işlem yapıldı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda; 7 adet av tüfeği, 2 adet kesici alet muşta/kılıç, 3 adet tabanca ele geçirildi ve 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda; meydana gelen 7 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak tespit edilen 9 şüpheli şahsın tamamı yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda; farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, dolandırıcılık vb.) aranması olan toplamda 53 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen 44 şahıs tutuklandı, 9 şahıs ise serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslardan; hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 11 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs, dolandırıcılık-hırsızlık suçundan 28 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.