Burdur Emniyetinin asayiş çalışmalarında yakalanan 49 şahıs cezaevine gönderildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-31 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 6 adet kesici alet (bıçak), 3 adet av tüfeği ele geçirildi ve 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda; meydana gelen 9 hırsızlık olayının tamamı aydınlatıldı ve tespit edilen 10 şüphelinin tamamı yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda; farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık vb.) aranması olan toplamda 51 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 46 şahıs tutuklandı, 5 şahıs ise serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslardan hırsızlık suçundan 11 yıl, 3 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 9 yıl, 2 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, cinsel saldırı suçundan 7 yıl, 7 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Toplamda 17 şahıs haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı, 49 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.