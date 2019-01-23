Bunları yerine getiren, kredi sicili düzgün olan bütün esnaflarımız bu desteklerden istifade edebilir.” dedi.

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Kalkan, esnaf için bu yıl devlet bütçesinden ayrılan paranın iyi bir destek olduğunu söyledi. Yıllık yüzde 5 faizle, 200 bin liraya kadar esnaf ve sanatkarlara kefalet ettikleri aktaran Kalkan, alınan kredilere bir veya 3 aylık dönemlerde ödeme planları yapıldığını, hükümetin 2019'da esnaf ve sanatkarlara büyük bir destek verdiğine dikkat çekti.

“Esnaflarımız bu desteklerden istifade edebilir”

Esnafa güzel bir destek sağlandığını ifade eden Kalkan şöyle konuştu: “Kefil, kefalet, ipotek gibi şartlar var. Bunları yerine getiren, kredi sicili düzgün olan bütün esnaflarımız bu desteklerden istifade edebilir. Kooperatiflerin kredi sınırları ilçe sınırları demektir. Buna uymayanlar olabiliyor ve değişik ilçelerden gelip burada kredi kullanmak isteyenler de çıkıyor böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Ancak biz sadece merkez ilçe sınırları içindeki esnaflarımıza kefalet ediyoruz. Her kooperatif kendi ilçe sınırlarından sorumlu. Bu paralar devletin parası tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Dolayısıyla alınan bu kredilerin zamanında ödenmesi ve ödenen paraların tekrar diğer esnaflara verilmesi için iyi bir sistem. Bu sistem dünyanın hiç bir yerinde yok, böyle bir sistemi zora sokmak esnaf olarak bizim elimizi ayağımızı bağlar. Bu uygulamayı iyi kullanmamız gerekiyor."