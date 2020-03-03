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Burdur esnafından şehitler için konvoy

Burdur esnafı İdlib şehitleri için araçlarla konvoy yaparak, Türk bayraklarıyla şehir turu yaptı.


İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Burdur Manavlar Odası ve Esnaf Kefalet Kooperatif üyeleri konvoy oluşturdu. Grup Türk bayraklarıyla şehir turu atarak devletin ve Mehmetçiğin yanında olduğunu gösterdi. Yeni Burdur Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tuncay Yiğit, "İbdil'de hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı askerlerimize de acil şifler diliyoruz. Burdur da esnaflar olarak toplandık. Burdur'da esnaf olarak her zaman devletimizin ve askerimizin yanındayız" dedi.

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