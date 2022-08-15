Burdur Gölhisar Yusufca Barajı tamamlanarak su tutulmasına başlandı

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Burdur Gölhisar Yusufca Barajında artık sona gelindiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Burdur ilimize son 19 yılda çok önemli yatırımlar yaptık. Devam eden projelerimizi de tamamlıyoruz. Bugün Burdur ilimizde Yusufça Barajımızı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Barajımız bulunduğu bölgeye hayat verecek ve yörenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu tür yatırımlarla Köyden kente göçün önüne geçmekten ziyade şehirlerden kırsala dönüşü de sağlamış oluyoruz. Barajda depolanacak su ile Bin 310 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır” dedi.

Yapılan açıklamada çalışmaların tamamlanarak su tutulmaya başlanılan, yüksekliği 45 metre, su depolama kapasitesi 0,48 milyon metre küp olan Burdur Gölhisar Yusufca Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 360 bin Lira katkı sağlaması hedeflendiği bildirildi.