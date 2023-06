Burdur Gölü çevresinde bisiklet sürüp çöp topladılar

Burdur'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanları, Emniyet ve Jandarma ekipleri ile birlikte çevre temizliğine dikkat çekmek için Burdur Gölü kıyısında bisiklet sürüp çöp topladı.

Her yıl 5-9 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Burdur Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanları emniyet ve jandarma mensupları ile birlikte bisiklet sürerek göl kenarında çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinlikte temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Zeren “5-9 Haziran tarihleri arasında Türkiye genelinde kutlanmakta olan Çevre Haftası dolayısıyla Burdur iline ismini veren Burdur Gölü kenarında temiz çevre, temiz deniz etkinliği düzenlenmektedir. Biz pazartesi günü itibariyle Salda Gölü'nde, bugün itibariyle de Burdur Gölü kenarında bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. İlimize adını veren bir göl, ekolojik değeri olan bir göl olan Burdur Gölü kenarındaki emarelerini toplayacağız. Göl ile ilgili bir duyarlılık oluşturmaya çalışacağız.” açıklamasında bulundu. Zeren, “Burdur Gölü'müz son dönemde Devlet Su İşlerinden aldığımız verilere göre Şubat ayından bugüne kadar 7 santimetre yükseldi. Bu sevindirici bir süreç. Yağmurlar ile inşallah bu süreç tamamlanacak. Arıtma tesisleri ile göle kirli su deşarjı engellenmekte. Kirletici kaynakların göle ulaşmasını da engelliyoruz. Vahşi depolama sahası, düzenli depolama sahasına çevrildi. Buradan göle bir kirlilik gelmemekte artık. Burdur Gölünü korumayla ilgili çalışmalarımız devam etmekte” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Osman Burak Yıldız ise çevre temizliği hakkında yaptığı açıklamada “Bugün çevre haftası dolayısıyla temiz deniz, temiz dünya temalı etkinlik çerçevesinde göl kenarında temizlik yapıyoruz. Buradaki özellikle göl kenarı ve göl yüzeyindeki temizliğe dikkat çekmek için bu organizasyona katılmış tüm kuruluşlara da teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı Serçin Beritan Foto ise “Buranın temizliği için toplanmış bulunmaktayız. Bakanlığımızın her yıl düzenlediği 5 Haziran Çevre Günü'nde bu sene ki konumuz da temiz dünya temiz deniz. Bizim de Burdur Gölü'müz var ve gölümüzün her zaman temiz durmasını istiyoruz. O yüzden her vatandaşımızı temizliğe davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Etkinlik temizlik çalışmasının ardından ikramla sona erdi.