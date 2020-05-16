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Burdur Karaaliler Ovasına 5 bin bıldırcın bırakıldı

Bucak İlçesi’ne bağlı Karaaliler Köyünde Köy Muhtarlığı süne ve çekirge gibi tarım ürünlerine zarar veren canlılarla mücadele için yeni bir uygulama başlattı.

Bucak İlçesi'ne bağlı Karaaliler Köyünde Köy Muhtarlığı süne ve çekirge gibi tarım ürünlerine zarar veren canlılarla mücadele için yeni bir uygulama başlattı. Doğada bu küçük canlılar ve haşereleri yiyerek beslenen bıldırcından binlerce üreterek Karaaliler Ovası'ndan tarım arazilerine bıraktı. Toplamda 5 bin adet yavru bıldırcın zirai zararlılarla doğal mücadele çalışması kapsamında Karaaliler Ovası'na bırakılacak.


Düzenlenen bıldırcın salım etkinliğine Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, Karaaliler Köy Muhtarı Hasan Uçar ve azalar katıldı. Etkinlik kapsamında tarım arazilerine bırakılan bıldırcınların avcılıkla uğraşan kişiler tarafından avlanmaması istendi. Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel de bu uygulamanın doğal olması bakımından çiftçilere hem üretim hem de maddi anlamda büyük katkılar sağlayacağını ifade ederek çalışmaya öncülük eden Muhtar Uçar ve ekibine teşekkür etti. Uygulamanın diğer köylere ve çiftçilere de örnek olmasını diledi.

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