Burdur MAKÜ'ye çok çeşitli spor kompleksi

Dr. Adem Korkmaz, stadyumda bütün sporların yapılabileceği spor kompleksi olacağını ve spora dair ne varsa içinde bulunacağını söyledi. Korkmaz, “Böyle bir merkez Türkiye'de yok. Amerika'daki bir üniversitenin modelini burada hayata geçireceğiz” dedi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, üniversitenin içerisinde yer alan stadyum hakkında basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu. Korkmaz, stadyumun 14 bin seyirci kapasitesi olduğunu belirtti.

“Spora dair ne varsa bulunacak”

Stadyumun içerisinde iki meslek yüksek okulunun bölümünün yer aldığını ifade eden Korkmaz, “Aynı zamanda 2 tane büyük, 11 tane orta ölçekli kapalı antrenman salonlarında tam zamanlı eğitimler verilecek. Bütün sporların yapılabileceği spor kompleksinde ise spora dair ne varsa bulunacak. Bu komplekste 80 öğretim görevlisinin odalarından, soyunma odalarına kadar her şey düşünüldü. 30 bin metrekare kapalı alanla birlikte 60 bin metrekare alanda hizmet verecek. Toplamda 110 bin metrekare alana oturmuş durumda olacak” dedi.

Hazırladıkları spor kompleksinin Burdur'la bütünleşeceğine işaret eden Rektör Korkmaz, aynı zamanda sporun gelişmesi için büyük bir çalışma alanı olacağını bildirdi.

“Böyle bir merkez Türkiye' de yok”

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz şöyle devam etti:

“Burada sadece büyük takımlar müsabaka yapmayacak. Aynı zamanda üniversite teknik ekiplerinin çalışması ile takımlar analizlerini çıkarabilecek. Böyle bir merkez Türkiye' de yok. Bu modeli Amerika'daki bir üniversitenin modelini burada hayata geçireceğiz. Bu komplekste spora dair ne varsa hepsi mevcut olacak. Milli Eğitim Bakanlığımızla görüşüp, gelecek yıllarda buraya spor lisesinin kurulması için de çalışacağız.”

Rektör Korkmaz, tanıtım gezisi sonrasında yeni rektörlük seçimlerinde ise tekrar aday olduğunu sözlerine ekledi.