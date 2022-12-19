Burdur merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Burdur merkezli 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Rollpaketleme, Jetpaketleme, Tavafukvakfı sosyal yardım adı altında oluşturulan Phishing siteleri aracılığıyla 63 farklı ilde ikamet eden 368 şahsın kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirerek, şahısların adına bilgi ve rızaları dışında elektronik para ödeme sistemlerinde hesap açarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan 21 şüpheliye yönelik 12 Aralık'ta saat 06.30 sıralarında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burdur merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 37 adet materyal ele geçirildi. "Nitelikli dolandırıcılık” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan gözaltına alınan şüphelilerden İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 kişi Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde başka suçtan tutuklu olan 4 şüphelinin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin devam ettiği bildirildi.