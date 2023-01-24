Burdur organ bağışında Türkiye 2'incisi oldu

İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Koordinatörlüğü, Burdur genelinde organ bağışı sayısını ve organ naklini artırmak, organ bağışı ve nakli konusunda farkındalık oluşturmak, doğru bilgilendirmenin yapılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

2022 yılı boyunca Burdur merkez ve bütün ilçelerdeki organ bağışı birimleriyle beraber 125 etkinlik düzenlenerek, 8 bin 400 kişiye yüz yüze eğitim veren Organ Nakil Koordinatörlüğü'nün çalışmaları sonucunda;

Bucak Devlet Hastanesinde 367, Burdur Devlet Hastanesinde 343, Bucak İlçe sağlık Müdürlüğünde 194, Çavdır İlçe Devlet Hastanesinde 70, Gölhisar Toplum Sağlığı Merkezinde 63, Altınyayla Toplum Sağlığı Merkezinde 54, Yeşilova Toplum Sağlığı Merkezinde 42, Yeşilova Devlet Hastanesinde 27, Ağlasun İlçe Devlet Hastanesinde 27, Burdur Toplum Sağlığı Merkezinde 24, Karamanlı İlçe Devlet Hastanesinde 23, Karamanlı İlçe Devlet Hastanesinde 23, Kemer Toplum Sağlığı Merkezinde 7, Gölhisar Devlet Hastanesinde 2 bağış alındı ve sisteme kaydedildi. 2022 yılında organları bağışlayan 5 kişiden alınan böbrekler, karaciğer ve kalp organ bekleyen hastalara nakledildi.

Türkiye' de 22 bin 775 hasta böbrek, 2 bin 376 hasta karaciğer, bin 290 hasta kalp, 157 hasta akciğer, 285 hasta pankreas, 8 hasta böbrek-pankreas, 2 hasta kalp kapağı, 1 hastanın ince bağırsak nakli için sıra beklediği ve toplamda 26 bin 894 hastanın ise nakil için sıra beklediği bildirildi.